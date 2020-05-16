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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

THY, 19 Mayıs'a özel uçuş gerçekleştirecek

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THY, 19 Mayıs'a özel uçuş gerçekleştirecek
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23 NİSAN’da gökyüzüne ay yıldız izini bırakan Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan’ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. 19 Mayıs günü İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek." denildi.

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