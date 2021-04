Son dakika: Thodex'ten sonra bir skandal daha! Vebitcoin de faaliyetlerini durdurdu... MASAK duruma el koydu

Türkiye'de son 3 günde kripto para piyasalarına ilişkin hareketli günler yaşandı. Kripto para borsası Thodex'in önce bakım yapılacağı açıklaması sonra da ortak bulunduğuna ilişkin beyanıyla sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belitti.

VEBITCOIN DE BAKIMA ALINMIŞ

Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı;

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

MUĞLA'DA KURULDU

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirket Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kuruldu. Şirket anayola cepheli bir binada faaliyetlerine başladı. Şirketin sahibi İlker Baş da şirketin kurulduğu Menteşe ilçesinde Muslihittin Mahallesi'nde ikamet ediyordu.

MASAK HESAPLARINA EL KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.



MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

KISA SÜREDE 3 ADRES DEĞİŞTİRDİ

İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Şirketin şu an bulunduğu yer:

50 BİN LİRA SERMAYE İLE KURULDU

Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara