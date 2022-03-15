‘Thodex’te ödemeler başladı

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Avukat Erarslan, “Biz mağdurların zararının karşılanması gerektiğini belirttik ve başından beri bu şekilde uzlaşmaya vardık. Yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekontlar tarafımdan vekâleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz” dedi.

‘ZARARLARI GİDERMEK İSTİYORUZ’

Avukat Erarslan, “Zararları olan, zararı olduğunu ve mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi, fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor. Yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var. Biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam, toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde zararlar giderilmeye başlanacak. Şimdiye kadar zaten dediğim gibi 373 mağdurun zararı giderildi” diye konuştu.

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‘PARALARI YATIRDI’

Bu arada, Faruk Fatih Özer’in 1 milyon 123 bin lira gönderdiği müşteki Yusuf D.’nin avukatı Sinan Keskin de, “Faruk Fatih Özer ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabi bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz. Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik” dedi. Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, “Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı” şeklinde konuştu.

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AĞABEYİ VE ABLASI TUTUKLANMIŞTI

THODEX’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in, geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 400 bin kullanıcının milyonlarca dolarıyla Arnavutluk’a kaçmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para dolandırıcılığı iddialarına ilişkin şikayetler üzerine 22 Nisan 2021 tarihinde re’sen soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerden, firari Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.