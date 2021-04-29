Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Faruk Fatih Özer'in kardeşleriyle ilgili flaş karar

Kripto para borsası Thodex’in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’inde bulunduğu 16 şüpheli, sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 9 şüpheliyi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, 4 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öte yandan savcılık ifadesinin alınmasının ardından 3 şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

"BU İŞTE YALNIZ DEĞİLDİ"

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini ’ortak hareket etmekle’ suçladığı öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer'in sistemini saadet zinciri modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer'in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi.

Thodex'e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.

DHA'nın edindiği bilgilere göre gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

DOLANDIRICILIK TUTARI BELİRLENMEDİ

Öte yandan soruşturmada bilirkişi incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık tutarının henüz belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tüm bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya konu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

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