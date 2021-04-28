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Ekonomi
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:59 |  Son Güncelleme:

Thodex'in firari patronunun kardeşlerine ek gözaltı süresi

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Thodex'in firari patronunun kardeşlerine ek gözaltı süresi

Yüz binlerce kişiyi mağdur edip yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, aralarında kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özerin 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, emniyette sorgusu süren aralarında abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özerin de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ek gözaltı süresinin soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital deliller ve belgelerin incelenmesi nedeniyle alındığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri alınmış ve şüphelilerden 6sı tutuklama, 22i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere Thodexin işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son dönemde promosyon" adı altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Ancak şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen görevleri yaptıklarını, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.

Arnavutluk'ta gizlendiği eve baskın yapılan ancak henüz yakalanamayan şüpheli Faruk Fatih Özerin abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özerle birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yöntemleri konusunda daha ayrıntılı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

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