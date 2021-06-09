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Ekonomi
Haber Giriş: 09.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Thodex vurgununda flaş gelişme! İcra talebi onaylandı... Hacizler başlıyor

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Thodex mağdurlarının suç duyuruları ve icra talepleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Faruk Fatih Özer'in ikamet ettiği tespit edilen eve haciz işlemi onaylandı.

Kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçmasının ardından mahkemeye başvuran Thodex mağdurları için flaş gelişme yaşandı. Hacizlerin başladığı süreci CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever anlattı. 

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Thodex kripto para borsası sahibi Faruk Fatih Özer 20 Nisan'da İstanbul Arnavutluk Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a firar ettiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Thodex kripto para borsası nedeniyle borsada hesapları olan kişiler mağdur oldukları gerekçesiyle hem suç duyurusunda bulunmuşlardı hem de alacakları oldukları iddiasıyla icra taleplerinde bulunmuştu. O taleplerden biri de dün İstanbul Anadolu 2. Ceza Dairesi'ne... Bir mağdur 628 bin 460 TL'si için icra talebinde bulundu. Talep onaylandı. Karar dün İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi'nden çıktı.

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Memurlarla birlikte mağdurun avukatı Sinan Keskin Kocaeli Darıca'da bulunan adrese Faruk Fatih Özer'in oturduğu, ikamet ettiği tespit edilen iç kapı 50 numara olan sitenin içindeki daireye haciz işlemi yapılacak. Önce dairede eşya tespiti yapılacak. Eşya tespitinin ardından karara göre mağdurun avukatı isterse buraya bir kamyon dayayabilir. İçeride yer alan borcun karşılığı olan eşyaları alabilir.

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Kararda bu olmasına rağmen şu an için sadece eşya tespiti yapılacak. Polis ve çilingir eşliğinde içeri girilmesi bekleniyor. İcra memurlarıyla birlikte eşyaların tespiti de yapıldıktan sonra. Eşyaların alınması bekleniyor.

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