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HaberlerEkonomi HaberleriThodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez Goldexco.in'de işlemler durdu... Kripto para piyasasında üçüncü şok!
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.04.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez Goldexco.in'de işlemler durdu... Kripto para piyasasında üçüncü şok!

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Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez Goldexco.in'de işlemler durdu... Kripto para piyasasında üçüncü şok!

Kripto para borsası iki gündür Thodex ve Vebitcoin skandallarıyla çalkalanıyor. Bu kez'de Goldexco.in'de yaşanan gelişmeler kullanıcıları tedirgin etmeye başladı. Goldexco.in tarafından yapılan açıklamada ise "Borsaya erişim sağlansa da alım satım sisteminin kapalı olduğu" ifade edildi.

Kripto para piyasası son günlerde en yoğun dönemini yaşıyor. Thodex dolandırıcılığının ardından yaşanan Vebitcoin skandalı sonrası yeni bir gelişme kullanıcıları tedirgin etti. Endişe veren gelişme bu kez Goldexco.in'den geldi.

Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Kullanıcılar paralarını geri alamazken, Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

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DÜN AKŞAM BAŞLADI

Goldexco.in'deki aksaklık dün akşam 19.20 sularında başladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2021 saat 19.20'de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel bir problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucunda bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23 Nisan 2021 saat 19.20'den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir" dendi.

Açıklamanın devamında kullanıcıların varlıklarının soğuk cüzdanda olduğunu herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını belirten Goldexco.in açıklamanın devamında "Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiriririz" ifadeleri yer aldı.

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TELEGRAM'DAN AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Telegram'dan grubundan da açıklama yapılırken, kullanıcıların tedirginliği dikkat çekti. Telegram'dan "Pazartesi duyuru yapılacak. Çarşamba günü tekrar alım satım başlayacak. Problem teknik tarafta kontroller yapılıyor" dendi.

Son olarak atılan tweette "Biz buradayız, peki ya sizler?" ifadelerine yer verildi.

ŞİRKET HAKKINDA 

Goldexco.in internet sitesinde şirket hakkında 'Denxpro Software LLC. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir şirkettir' ifadeleri yer alıyor.  Adres olarak da ABD görülüyor.  Denxpro Software internet sitesine girilmeye çalışıldığında ise 'Çok yakında' yazısıyla karşılaşılıyor. 

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