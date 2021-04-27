Thodex şüphelileri de mağdur çıktı! Paraları içerde kalmış

Kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan 6 şüpheli, ifadelerinde teknik, finansal ve yazılım konularında yetkileri olmadığını öne sürerek, örgütsel bağlantıları bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden üniversite öğrencisi A.K. ise “Benim de şirkette 15 bin lira değerinde para hesabım vardı. Ben de mağdurum” dedi.



ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34’ü savcılık tarafından ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Savcılık 22 şüpheliyi adli kontrol, 6 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.



Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüpheliyi, yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.





"BAŞKALARINI DOLANDIRMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli K.D., ifadesinde



Thodex adlı şirketin insan kaynakları bölümünde çalıştığını, 2020 yılının Ağustos ayında işe başladığını, işe alma ve işten kovma yetkisi olmadığını anlatarak “Sistemin belli bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işlemlere kapatılması bildiğim kadarıyla tamamen yazılım departmanının sorumluluğundadır. Sisteme yeni katılımcıların eklenmesi için çalışmaları şirketin sosyal medya ve kurumsal iletişim departmanı yapmaktadır. Ben daha önce şirketin işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadım. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışına ilişkin de bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim, işin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir” dedi.



"ŞÜPHELİ BİR İŞLEME RASTLAMADIM"



Thodex’te müşteri hizmetleri sorumlusu olarak yaklaşık 6 ay çalıştığını, sonrasında istifa ettiğini belirten şüpheli E.Ş., şirkette işlem yapma yetkisi olmadığını kaydederek, “Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktur, müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterileri oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Sistemde yönetim, mali, finansal, sistemsel, teknik yetkiler Serap Özer ve Faruk Fatih Özer’in de arasında olduğu 7 kişideydi” dedi.



Şüpheli Ş.S. de şirkette sosyal medya uzmanı olduğunu, başka bir yetkisi bulunmadığını söyleyerek, “Bizim ekibimize sadece Dogecoin’le ilgili bir bilgi geldi, biz de bunu sosyal medya hesaplarından paylaştık. Kampanyayı tasarlayan Faruk Fatih Özer’di. Benim kampanyayı tasarlama ve bu konuda bütçe belirleme yetkim yoktu, kimseyi dolandırmadım” dedi.



Şüpheli T.T., ifadesinde iş geliştirme uzmanı olduğunu, rakip şirketlerin takibiyle ilgili hazırladığı konusunda raporları Faruk Fatih Özer’e sunduğunu bildirerek, şirketin kripto paralarının satışına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.





"BEN DE MAĞDURUM"



Şüpheli A.K. ise, üniversite ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, şirkette müşteri danışmanı olarak çalıştığını ifade etti. Şirketin teknik, finansal ya da yazılım kısmında görevi bulunmadığını belirten A.K. “Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bilgi sahibi değilim. Şirkette işlem yapma yetkim yoktur. Benim de bu şirkette 15 bin lira değerinde para hesabım vardı. Ben de mağdurum” şeklinde konuştu.



A.K., Özer’in yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini kaydederek, “Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son 1 haftadır da kullanıcılar Dogecoin çekemiyorlardı, şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30’da bize bildirildi, saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Kaldı ki benim de burada kripto para hesabım olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Hepimiz kurumsal çalışanız, şirkette kimseyle örgütsel bir bağım yoktur” dedi.



Thodex’te müşteri hizmetlerinde çalıştığını kaydeden şüpheli F.E. “Müşterilere 4 milyon Dogecoin dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılma çalışması olduğunu tahmin ediyorum. Şirkette şüpheli bir işlemle karşılaşmadım, kimseyle örgütsel bir bağım yoktur” ifadelerini kullandı.







CEO’NUN KARDEŞLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR



Öte yandan firari CEO Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında bulunduğu gözaltındaki 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YAKALANMASI AN MESELESİ

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2021'de Türkiye'den kaçarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği tespit edildi. Thodex sistemini kapatıp yurt dışına kaçan Özer'in 400 bin mağdur ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia ediliyor.

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, konuya ilişkin olarak yaptığı haberinde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilip 62'sinin adliyeye sevk edildiğinin sonrasında da adli kontrolle serbest bırakıldıklarını söyledi.

Öztürk, 8 kişinin emniyette ifade sürecinin devam ettiğini ve emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

6 ŞÜPHELİNİN SERBEST KALMASINA İTİRAZ

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 6 şüphelinin, Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sı hakkında soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulundu.



Savcılık, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.



Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.



Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

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