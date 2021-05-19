Thodex skandalında Rana Azap’ın hakimlik sorgusu ortaya çıktı

Thodex soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Rana Azap’ın (27) hakimlik sorgusu da ortaya çıktı. Karantina süresi bittikten sonra savcılığa geldiğini belirten Azap, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Azap sorgusunda "Faruk Bey bana ortak gruptan ’Her şey düzelecek’ dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonunca web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı" dedi.

TARAFIMA YÜKLENEN SUÇLARLA ALAKAM YOKTUR

Şüpheli Rana Azap emniyet ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Belirtilen suçlarla ilgili herhangi bir bağım yoktur. Ben karantinadaydım, karantina sürem bittikten sonra hakkımda çıkan haberlerden dolayı savcılığa geldim. Tarafıma yüklenen suçlarla alakam yoktur. Benim hesap hareketim olmamıştır, 50 bin lira hesap hareketi nişanlımla ilgilidir. Kendisinin dogecoin almak istemesi nedeniyle benim hesabıma yolladığı paradır. Zaten ben de sistemden 50 bin lirayı çekemedim. Bunu şirkete ilettim. Ben cumartesi gününden itibaren paramı ne zaman çekebileceğimi sordum, bana ’Sistemde sıkıntı var, düzelecek’ dediler" dediği öğrenildi.

FARUK BEY BANA 'HER ŞEY DÜZELECEK' DEDİ

Onur Can Gündüz’e, Serap Özer’e durumu mesaj attığını kaydeden şüpheli Azap, "Faruk Bey bana ortak gruptan ’Her şey düzelecek’ dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonunca web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı. Ben şirkette muhasebe personeli olarak işe alındım. Personellerin yemek kart yüklemelerini, personellerin emeklilik işlemlerini, faturaların toplanmasını yapıp ay sonunda mali müşavire veriyordum. Ben Serap Hanım’la çalışıyordum, muhasebe departmanında 5 kişiydik" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Rana Azap, karantinada olduğunu yineleyerek suçlamaları kabul etmediğini vurguladı. Hakimlik, Azap’ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

YENGE ZUHAL ÖZER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kripto para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın’da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheli arasında yer alan, şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyinin eşi Zuhal Özer’in Kuşadası’nda olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Güzelçamlı Mahallesindeki evde Zuhal Özer’i yakalayarak gözaltına alan polis, yaptığı aramada 2 cep telefonu ile 2 sim karta da el koydu.

Soruşturma kapsamında cezaevinde olan Güven Özer’in eşi Zuhal Özerin, emniyetteki ifadesinde şirkette sadece sigortasının işlediğini, bunun dışında şirketle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek "Yaşananlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM

Thodex’le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen yazılımcı Oral Çınar'ın hakkındaki suçlamaları reddederek, kripto para işinin nasıl yapıldığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

İstanbul'da dün yakalanan Çınar'ın 9 aydır Thodex adlı şirkette çalıştığını ifade ederek, yazılımcı olarak işe başladığını, 'vas' sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptıklarını, web tabancı oyunlarda hizmet hazırladığını anlattığı kaydedildi.

Çınar'ın kripto para geliştirmesi yapmadığını savunduğu ifadesinde, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörler ile yaptıkları servisler geliştirdiklerini söylediği belirtildi.

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