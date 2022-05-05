Thodex sanıkları savunma yapıyor: Hesabımdaki 125 milyondan haberim yok!

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Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer kimlik tespiti sırasında mesleğinin reklamcılık olduğunu ve aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu söyledi. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise muhasebecilik yaptığını, aylık gelirinin 4 bin lira olduğunu belirtti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise ev hanımı olduğunu, aylık gelirinin olmadığını kaydetti.

'NE BEN NE KARDEŞLERİM BÖYLE BİR İŞE KARIŞIR'

Tutuklu sanık Güven Özer, üzerine atılı suçlamalarla alakası olmadığını öne sürerek "Şahsen böyle bir suça da inanmıyorum. Ne ben ne kardeşlerim böyle bir işe karışır. Aile içindeki saygı ve sevgi içinde gerçekleştirilen ilişkiler, örgüt hiyerarşisi içinde görülmemelidir" dedi. Güven Özer, reklamcılık yaptığını, kardeşi Faruk Fatih Özer'in kendisinden kullanmadığı banka hesaplarını istediğini ve sakınca görmeyerek hesapları verdiğini söyledi.

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'YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI ANA HABER BÜLTENLERİNDEN ÖĞRENDİM'

Thodex veri tabanında yönetici olarak gözüktüğüne dair bilgisi olmadığını söyleyen Güven Özer, savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Kardeşim olaydan birkaç gün önce gelip Balkan bankalarından birinin şirketi satın almayı istediğini söyledi. Olay günü kardeşimin yurt dışına çıktığını ana haber bültenlerinden öğrendim. İnsanları dolandırıp kaçtığı algısı oluşturuluyordu. Kardeşim de platform üzerinden açıklama yaptı ama birileri insanları kötüleyip itibar suikastı düzenledi. Buradaki sadece mağdur olan insanlar Thodex ailesi ve mağdur ailesidir. Mağduriyetler şu an gideriliyormuş, iyi niyetimiz ortadadır. Banka hesabına yatıran meblağlar kardeşim tarafından yapıldı. Benim bilgim dışındadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

HESABINDAKİ 125 MİLYON LİRADAN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Tutuklu sanık Serap Özer ise şirkette 2018 yılında ön muhasebeci olarak işe başladığını, şirketin her geçen gün büyüdüğünü öne sürerek "Biz kardeşimin yurt dışına çıktığına dair yapılan haberden 2 hafta önce çağrı merkezini büyütmeyi planlıyorduk. Büyüme endeksli bir şirkettik. Şu anda dolandırıcılık, kara para aklama ya da örgüt kurma gibi suçlarla yargılanıyoruz. Ama biz normal Türkiye standartlarında çalışan bir firmaydık" dedi.

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Mahkeme başkanı sanığa, hesabına yatırılan 125 milyon lirayı sordu. Sanık Serap Özer de "Ben 2018 yılında şahsi bir hesap açmıştım. Ben buradan normal para gönderiyordum. Daha sonra Faruk benden kimliğimi ve pasaport bilgilerimi istemişti. Uzun zaman oldu pek hatırlamıyorum ama 'Lazım' kelimesi şu an aklımda. Kimlik ve pasaport bilgilerini vermiştim" diyerek söz konusu para girişinden haberi olmadığını iddia etti. Özer, söz konusu parayı Faruk Fatih Özer'in ya da başkasının yatırmış olabileceğini öne sürdü.

ŞİRKETİN YAZILIMCISI 15 BİN LİRA KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, şirketin yazılımcısı olduğunu fakat evden çalıştığını kaydederek "Sistemin güvenlik protokollerini düzenliyordum. İddianame ve dayandığı MASAK raporu sistemi bozan eylemin içerden geldiğini öne sürmektedir. Ben şirket yöneticisi değilim. Yazılımdan sorumlu maaşlı bir çalışanım. Eğer şirket içinde iddia edildiği gibi bir örgüt varsa benim yöneticilik gibi bir vasfım yoktur. İddia edilen suç işlendiyse kimlerin birlikte hareket ettiğini bilmem mümkün değildir. Ben Muğla'da evimden çalışıyordum, şirket içinde ne konuşulduğunu bilmiyordum. Thodex borsasında ben de diğer müştekiler gibi içeride kalan 15 bin liramı kaybettim" şeklinde savunma yaptı.

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'TEKNİK BİR SORUN DEĞİL FATİH ÖZER PARA AKTARMADI'

Sanık Cem Uzunoğlu, "Sıcak cüzdanda para azalmaya başladığında Faruk Fatih Özer'e bildirim gider. Özer de soğuk cüzdandan şirket hesabına para aktarır. Limitler öyle ayarlanmalıdır ki hiçbir kullanıcı engele takılmadan para transferi yapılabilir. Son aşamada Faruk Fatih Özer sıcak cüzdana hiçbir şekilde para aktarmamıştır. Biz kendisine ulaşmaya çalışsak da ulaşamadık. Bu bir günlük olay, ertesi gün kaçtığı bilgisini biz medyadan aldık" dedi.

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Müşteki avukatı 'Bu teknik bir sorun mu yoksa dolandırıcılık mı ne düşünüyorsunuz' şeklinde soru sorunca sanık Uzunoğlu, "Bu teknik herhangi bir sebeple meydana gelen bir durum değil. Faruk Fatih Özer'in kendi sorumluluğunda olan soğuk cüzdandan sıcak cüzdana para aktarmadığı için meydana gelmiş bir durumdur" şeklinde cevap verdi.

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SANIK AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatlarından Sevgi Erarslan sanık Uzunoğlu'na soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, Fatih Özer'in noter aracılığıyla avukatına yetki vermediğini belirterek beyanının alınmasını reddetti. Sanık avukatlarından birisi söz alarak reddi hakim talep etti. Heyet talebi değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.