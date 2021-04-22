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Ekonomi
Beyza Nur GÜLER - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Thodex merkezinin bulunduğu binaya polis geldi

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Thodex merkezinin bulunduğu binaya polis geldi

 Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirket Thodex'in Kadıköy’de bulunan merkezine polis geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re’sen soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği öğrenildi.

Thodex merkezinin bulunduğu binaya polis geldi

SORUŞTURMA BAŞLADI, ŞİRKETE POLİS GELDİ

Türkiye’de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy’de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re’sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi.

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