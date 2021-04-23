Son dakika... THODEX kurucusuna kırmızı bülten... Faruk Fatih Özer'in iadesi için işlem başlatıldı

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2 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan edilen bilgiye göre dün İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcının talimatıyla işyerlerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 22 Nisan'da gelen yazıyla 20 Nisan 2021'de Tiran'a çıkış yapan şahsın, anılan ülkede bulunduğu teyit edildi. Bu kapsamda Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten yayınlanması için Başsavcılıktan düzenlenen evrakla belgeler İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Arnavutluk'ta tutuklanması için Dış İşleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

Soruşturma devam ediyor. Sürecin devamı beklenmektedir. Arnavutluk'tan iade talebi iletilecek. Ülkeler arası gerçekleştirilen bir yöntem. Kırmızı bülten için Interpol'e iletilecek. Başka bir ülkeye geçtiyse kırmızı bültenle başka bir ülkeye geçerse yakalanması için önemli. Kırmızı bülten yakalama emri. İlgili ülkeye iadesi gerçekleştiriliyor. Başka bir ülkeye çıkarsa kırmızı bültenle Faruk Fatih Özer tutuklanıp iade edilecek.

62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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