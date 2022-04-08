Thodex Faruk etkin pişmanlık istiyor

Haberin Devamı

İddianamede yer alan detaylara göre, Fatih Faruk Özer, müşterilerin zararlarını karşıladığına dair banka dekontlarını dosyaya sundu. Kripto para borsası Thodex’e ilişkin şirketin kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılırken, hazırlanan iddianamenin detayları da ortaya çıktı.

İddianamede, firari Fatih Faruk Özer hakkında geçtiğimiz yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı, Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin malvarlıklarına el konulduğu belirtildi. Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan, yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta’da olan Kripto Borsası’nda Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

İddianamede, toplamda 356 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedilirken, şüphelilerin Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları, bu tarihte gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği aktarıldı. İddianamede, şüpheli firari Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer’in, avukatı aracılığıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla zararı bulunan müştekiler yönünden zararlarını karşıladıklarına dair banka dekontlarını dosyaya sunduğu, yine mağdurlar ve vekillerinin, zararlarının karşılandığına dair dilekçelerini dosyaya sundukları belirtildi. Savcılık, Özer’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ilişkin talebinin ise yargılamayı yapacak olan mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.