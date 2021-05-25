Thodex davasında itiraz reddedildi

Thodex soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Rana Azap 18 Mayıs’ta polise teslim oldu. Dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından savcılıkta ifadesi alınan Rana Azap, tutuklanması talebiyle gönderildiği Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’nden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma savcısı geçtiğimiz hafta karara itiraz ederek Rana Azap’ın tutuklanmasını talep etti. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek, dosyayı bir üst mahkeme olan 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de, kararı veren 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcılığın itirazını reddetti.

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