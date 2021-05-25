MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriThodex davasında itiraz reddedildi
GeriEkonomi Thodex davasında itiraz reddedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Aziz ÖZEN/ İSTANBUL
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Thodex davasında itiraz reddedildi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Thodex davasında itiraz reddedildi

THODEX soruşturmasını yürüten savcının, şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın adli kontrolle serbest kalmasına yaptığı itiraz reddedildi.

Thodex soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Rana Azap 18 Mayıs’ta polise teslim oldu. Dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından savcılıkta ifadesi alınan Rana Azap, tutuklanması talebiyle gönderildiği Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’nden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma savcısı geçtiğimiz hafta karara itiraz ederek Rana Azap’ın tutuklanmasını talep etti. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek, dosyayı bir üst mahkeme olan 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de, kararı veren 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcılığın itirazını reddetti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi