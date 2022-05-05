Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Thodex davası resmen başladı

#Thodex#Faruk Fatih Özer#Dava
Thodex davası resmen başladı

Binlerce kişiyi mağdur eden kripto para borsası Thodex'in davası başladı. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer dahil 21 kişi davada yargılanıyor.

Haberin Devamı

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özerin de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada taraf avukatları yer aldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve Abla Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede 21 sanığın ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ’Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Thodex#Faruk Fatih Özer#Dava

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave