Thodex çalışanlardan ‘yetkimiz yok’ savunması geldi

Şirkette işlem yapma yetkisinin olmadığını ve şüpheli bir işlemle karşılaşmadığını öne süren F.E., kendisinin müşterilerden gelen mailleri değerlendirerek geri dönüş yaptığını söyledi. Müşterilere dağıtılacak olan 4 milyon Dogecoin’den şirketin web sitesinden öğrendiklerini iddia etti. Coin dağıtmaktaki amacın da üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik ve yeni müşteri olabileceğini iddia etti.

‘BEN DE MAĞDURUM’

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten şüpheli A.K., şirkette kendisinin de 15 bin liralık coin hesabı olduğunu belirterek, “Ben de mağdurum. Şirket sahibinin yurtdışına çıkışını haberlerden öğrendim” dedi. 2019’da şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladığını belirten T.K.T, sektör analizleri ve rakip şirketlerin takibini yaparak rapor hazırladığını söyledi. Şirkette kendisinin ve ailesinin de hesapları olduğunu ve hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti. Şüpheli E.Ş. de savunmasında, “Şikâyetler, ben işten ayrıldıktan sonraki dönemde olmuş. Şirket sahibinin yurtdışına çıkışı ile ilgilide bilgim yoktur. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktur” dedi.

‘KAMPANYAYI TASARLADI’

Sosyal medya uzmanı olduğu belirten Ş.S.’de, “Bize, Faruk Fatih sadece ekip olarak sitenin bakıma gireceği zamanı söyler, bizde bunu sosyal medya da duyururduk. Yapılan işlemleri ben göremiyorum. Müşterilerden bu konuda bir şikayet gelirse de destek ekibine yönlendiriyorum. Bizim ekibimize sadece Dogecoin ile ilgili bir bilgi geldi. Biz de bunu sosyal medya hesaplarında paylaştık. Kampanyayı tasarlayan Özer’dir” dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık 6 kişi hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

ÖZER’İ SAKLAYAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021’de, yurtdışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in, Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildi. Özer’in iadesi için girişimlerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla 4 teknik ekip kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurduğu teknik ekiple işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Özer’i, Arnavutluk’ta havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi. Kimlikleri saptanan bu kişilerin oturduğu eve baskın düzenlendi. Özer’i evde sakladığı değerlendirilen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı. (DHA)

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