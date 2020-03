TGDF'den corona virüs için uyarı

TGDF'den yapılan yazılı açıklamada, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, virüsün hava yoluyla yüzeylere yapışması sonucu hızla yayıldığına, virüsten kaynaklanan hastalığın belirtilerinin 14 gün sonra çıkabildiğine dikkati çekildi.



Virüs ile enfekte olmuş bir kişinin, hastalık belirtileri göstermeden hastalığı diğer insanlara bulaştırabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hava yoluyla yapıştığı yüzeylerden diğer insanlara da geçen virüsün henüz tedavisi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığımızın da sık sık hatırlattığı gibi, virüsten korunmak amacıyla bireysel olarak alınabilecek en etkili önlem, hijyen. Ellerin sık sık yıkanması, özellikle toplu ortamlardan uzak durulması öneriliyor.



Hijyenin en etkili önlem olarak ortaya çıktığı bu dönemde, tüketime sunulan gıdaları her türlü çevresel riskten uzak tutan, koruyan ambalajlı gıdaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Özellikle kalabalık pazar yerleri, zaten başlı başına koronavirüsün yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır. Hijyenden uzak bu alanlarda satılan açık gıdalar, insan ve çevre kaynaklı tüm risklere açıktır."



"AMBALAJLI GIDALARIN TÜKETİMİ BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"



Açıklamada, henüz virüsün gıdalar yoluyla bulaştığına dair doğrulanmış bir bilgi olmadığı belirtilerek, "Ancak dünya bu virüsle henüz tanıştı. Dolayısıyla yüzeylere bulaşma yoluyla yayılan virüsten korunmak için ambalajlı gıdaların tüketimi bugün her zamankinden daha önemli." ifadeleri kullanıldı.



Bireyden başlayarak toplum sağlığını korumak için herkese büyük görev düştüğü aktarılan açıklamada, "TGDF olarak tüketicilerimize tavsiyemiz, pazar yerleri gibi alanlarda satışa sunulan açık gıdalardan uzak durmaları, mevzuatla belirlenmiş hijyenik koşullarda üretilen sağlıklı, ambalajlı gıdaları tüketmeleridir." denildi.