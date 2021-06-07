Tezos Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Xtz Ne Demek? Kripto Para Tezos Coin Nasıl Alınır?

Tezos dünyada en fazla yatırım yapılan kripto paralar arasında yer alıyor. Son sürümü 7.4 olarak bilinir.

Tezos Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Tezos bir kripto paradır. Tezos OCAMl dili ile yazılmıştır. Arthur Breitman ve Kathleen Breitman kardeşler tarafından yazılmıştır. Tezos ilk kez 2018 yılında sunulmuştur. En güvenilir kripto paralar arasında Tezos yer almaktadır. Tam olarak dünya genelinde Tezos kripto parası 232 milyon dolar değeri aşmıştır. Tezos vakfı tarafından kurulmuştur. Ethereum gibi kripto paranın alt yapısı ile aynıdır. Tezos uygulamasının bir takım avantajları yer almaktadır. Akıllı sözleşme platformlarından olan Tezos uluslararası para göndermeyi de sağlamaktadır.

Tezos uluslararası para gönderirken komisyonu az olan bir kripto paradır. Blockhain teknolojisi ile korunan Tezos uygulaması en iyi kripto paralar arasındadır. Tezos kripto parası ile madencilik de yapılmaktadır. Geliştirildiği günden bu yana Tezos uygulaması oldukça fazla değer kazanmıştır. Tezos kripto parasını satın almak için dünya genelinde de ülkemizde de bir takım kripto firmaları yer almaktadır. Bu firmalara üye olarak kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Tezos kripto parası arzı sınırsız olmayan kripto paralardandır. Bundan dolayı hızlı bir şekilde değer kazanmaktadır.

Tezos kripto parası İsviçre merkezli olan bir kripto paradır. Tam anlamı ile herhangi bir merkezi bulunmamaktadır. Tam olarak 4 milyar dolarlık bir değeri bulunmaktadır. Çok amaçlı kripto paralardan olan Tezos kredi kartı ile bile satın alınan kripto paralar arasındadır.

XTZ Ne Demek?

XTZ ne demek sorusu bu coini alanların sorduğu sorular arasındadır. XTZ Tezos kripto parasının kısaltılmış halidir. Dünya'nın en gelişmiş kripto paralar arasında XTZ yani Tezos kripto parası yer almaktadır.

Kripto Para Tezos Coin Nasıl Alınır?

Tezos kripto parasını satın almak için öncelikle ülkemizde kripto para alışverişini sağlayan firmalardan bir tanesine üye olmanız gerekmektedir. Üye olduktan sonra sizlere bir takım kimlik doğrulama işlemi isteyecektir. Kimlik doğrulamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Tezos kripto parasını satın almak için artık hazırsınız. İlk olarak bu firmada bulunan üyeliğinize para göndermelisiniz. Bunun için kredi kartı ya da banka kartınızı kullanabilirsiniz. Kredi kartı ya da banka kartı ile birlikte Tezos satın almak için üye olduğunuz firmaya para göndererek paranın hesaba geçmesini bekleyin.

Maksimum olarak 15 dakika içerisinde göndermiş olduğunuz para hesabınıza geçecektir. Hesabınıza para geçtikten sonra artık kripto para işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Arama yerine gelerek Tezos yazın ve çıkan XTZ seçeneğine tıklayın. XTZ demek Tezos uygulamasının kısaltılmışı demektir. XTZ al ve sat butonları göreceksiniz. AL'a tıklayın. Buradan piyasa emrini seçildiğine emin olun. Bu noktadan itibaren sol tarafta bu kripto paranın değerini göreceksiniz. Kripto paranın değeri anlık değişebilir yükselir ya da düşebilir.

Piyasa emri diyerek buradan almak istediğiniz tutarı Türk lirası olarak girin. Daha sonra ise Al butonuna tıklayın. Bir müddet bekledikten sonra "Başarılı" yazısı ibaresi çıkacaktır. Bu noktadan itibaren artık bir XTZ yani Tezos kripto parasına sahip oldunuz. Yatırımlarınızı ya da para gönderme işlemlerinizi bu kripto para üzerinden rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

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