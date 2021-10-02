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Tezgahlarda istavrit bolluğu sürerken gözler hamside

#İstavrit#Hamsi#Barbun
Tezgahlarda istavrit bolluğu sürerken gözler hamside

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan balıkçıların yüzü, özellikle istavrit, mezgit ve kınalı barbun ile gülüyor. Bolca avlanan istavrit, kilosu 8-10 liradan satılırken, balıkçılar ve müşteriler de ara ara tezgahlara gelen ’Karadeniz'in incisi’ hamsiyi bekliyor.

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Denizlerde av yasağının 1 Eylülde kalkmasının ardından vira bismillah diyen Karadenizli balıkçılar, avlanmaya devam ediyor. Karadeniz’de balıkçıların yüzünü bu sene istavrit, mezgit ve kınalı barbun güldürüyor. Samsunlular, hem ucuz hem bol olan istavrite doyarken, hamsi ise ara ara tezgahlara gelmeye başladı. Kentte balıkçılar, hamsiden beklentilerinin bu yıl yüksek olduğunu, havaların soğumasıyla ’Karadeniz'in incisi’ hamsinin de artacağını dile getirdi. 

HAMSİ VE ÇİNEKOP MEVSİMİ BAŞLIYOR

Samsun’da uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ayhan Liman, istavritin bu sezon başından beri bol olduğunu belirterek, "İstavritin fiyatı 8-10 lira civarında değişiyor. Çinekopta da bu yıl bolluk var. Geçen yıl kilosu 70 liraydı, bu sene 20-25 liraya satıyoruz. Lüfer de çok var denizde. Yerli hamsi birkaç gündür geliyordu ancak bugün gelmedi. Yine de hamsi bol, denizdeki miktarı havalara bağlı olarak değişiyor. Hava serinleyince daha da bollaşacaktır. Palamut bu sene fazla yok. Çok az geliyor. Bu sene palamuttan beklediğimizi bulamadık. Levrek, çupra, somon her zaman olan balıklar. Yine lüfer de bu yıl, geçen yıla göre daha bol. Tanesini 20 liradan satıyoruz. Geçen yıl tanesi 50 liraydı. Havalar serinleyince fiyatların daha da düşeceğini düşünüyoruz. Palamudun mevsimi geçiyor, hamsi ve çinekop mevsimi başlıyor dedi.

'MARMARİS’E BALIK GÖNDERİYORUM'

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Tezgahlardaki balık durumundan bazı müşteriler memnunken, bazıları da fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Bu yıl Samsun’daki balık durumundan memnun olduğunu belirten Hasan Koç, "Bu sene Samsunda balık durumu gayet güzel. Fiyat olarak da çok güzel. Baktığımızda Marmara’da, Ege’de fiyatlar daha yüksek. Benim kızım Marmaris’te yaşıyor, buradan alıp onlara gönderiyorum. Karadeniz’den bu sene memnununuz. Geçen sene hamsi de yiyemedik, bu sene hamsi de bol olacak. Bugün gelmedi ama önceki günler alıp yedik. Denizlerimiz şu anda verimli diye konuştu.

Balık fiyatına bakmak için geldiğini söyleyen Şerif Akalan, "Fiyatlar biraz yüksek. Herkesin yiyeceği gibi değil. Yerli hamsinin çıkmasını bekliyoruz. Şu anda bol değil. O çıkarsa inşallah fiyatı da düşer ve daha rahat alabiliriz" dedi.

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#İstavrit#Hamsi#Barbun