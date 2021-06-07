Tether Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Usdt Ne Demek? Kripto Para Tether Coin Nasıl Alınır?

Tether (USDT), kısaca ABD dolarının sanal bir versiyonu olan bir stabil coini ifade eder. Değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görür. Şirket piyasada yer alan her Tether (USDT) kripto para karşılığında kasada 1 ABD doları bulunduğu iddia edilir.

Tether Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Tether değeri ABD Doları’na sabitlenmiş olan bir “stablecoin”e denir. “Stablecoin” kavramı, başka bir değerli varlığa “sabitlenmiş” bir şekilde olan kripto para birimini ifade etmek için kullanılıyor. Bu değerli varlık, bir para birimine (Tether’in ABD dolarına bağlı olduğunda da olduğu gibi) ya da altın gibi değerli madenlere bağlı olabilir. Tether dünyadaki en popüler stablecoine verilen isimdir. Verilen her Tether için, rezerv olarak tutulan eşdeğer bir miktarda USD bulunur. Tether, kripto paraların çok hareketliliğinden endişe duyan ve bu nedenle de kripto para dünyasına adım atmaya çekinen yatırımcılara, değeri Amerikan Doları’na endekslenmiş olan güvenli bir yatırım aracı sunar. Bu sayede de günümüzde en çok tercih edilen çok popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir.

USDT Ne Demek?

Tether yani bir diğer adı ile USDT, ABD dolarının sanal versiyonu olarak da tanımlanan bir stabil coindir. Bu paranın değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görür. Şirket piyasada yer alan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları bulunduğunu iddia eder. Kullanıcılar Tether yani USDT bakiyelerini blockchain sistemi ile kolaylıkla transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun bir şekilde sanal cüzdanlarında muhafaza edebilirler.

Kripto Para Tether Coin Nasıl Alınır?

Türkiye'de Türk Lirası ile Tether satın almak çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan Tether yani USDT satın alabilirsiniz. Tether alım ve satım işlemlerinizi çeşitli kripto para borsaları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, BTC/USDT, ETH/USDT ve XRP/USDT paritelerini tercih ederek de kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.

Tether Üretimi

Stabilite, düşük işlem ücreti ve şeffaflık ilkesi ile yola çıkan Tether, fiat paralarla kripto para birimleri arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Piyasa hacmi açısından en önemli ve büyük kripto para birimi olan Bitcoin ile gerçekleştirilen ticaret işlemlerinin yüzde 80’den fazlası ise, Tether ile yapılıyor. Bu sayede de USDT’nin popülaritesini artıyor. Tether’in aynı zamanda kripto para üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi ödemeler için de çok önemli bir kolaylık sağlıyor. Pek çok işletme sık yaşanan yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle Bitcoin dahil olmak üzere pek çok kripto para birimine mesafeli bir şekilde yaklaşıyor. Aynı zamanda değeri sabit ve yüksek hacimli bir stabil bir varlık olan USDT bu alanda en çok ihtiyaç duyulan alanı kapatıyor.

Tether (USDT) Nasıl Çalışır?

Ticaret yaparken ve gündelik işlemlerde vazgeçilmez bir seçenek haline gelen Tether, Amerikan Doları ile bire bir takas edilir. Tether Limited şirketi, Hong Kong merkezli bir dolaşım ile USDT miktarı kadar USD tuttuğu düşünülür. Aynı zamanda şirket güvenilir bir üçüncü taraf görevi görür. Tether önce Omni protokolü ile üretilmeye başlandı. Omni, Bitcoin blok zincirine sabitlenmiş olan bir dizi dijital varlık ve para birimi için kullanılan çok yönlü bir platformdur. Bitcoin altyapısında da bu yapı farklı bir katman olarak karşımıza çıkıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara