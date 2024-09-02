Teşviklerin kalktığı Avrupa’da satışlar düşerken Türkiye rekor kırıyor... Elektrikli otomobil liginde ilk 10’dayız

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YÜKSEK üretim maliyetlerine sahip elektrikli otomobillerin satışları teşviklerin kaldırıldığı Avrupa ülkelerinde azalırken, 160 kW’ye kadar olan güçteki elektrikli otomobillerden yüzde 10 ÖTV alan Türkiye’de rekor büyüme devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) ocak-temmuz 2024 verilerine göre, yedi ayın sonunda Avrupa genelinde elektrikli otomobil pazarı geçen yıla benzer seviyede kapanarak 1.1 milyon adede ulaştı. Bu dönemde, Almanya’da elektrikli otomobil satışları yüzde 20.1, İsveç’te yüzde 19, Norveç’te yüzde 5 geriledi. Türkiye’de ise satışlar yüzde 158 gibi rekor bir büyüme kaydederek 41 bin 371 adede ulaştı.

BÜYÜMEDE ZİRVEDE

ACEA verilerine göre, yedi ayın sonunda en çok elektrikli otomobil satılan ülke, aralık ayında teşvikleri kaldırdıktan sonra daralma yaşamasına rağmen 214 bin adetle Almanya oldu. Bu ülkeyi 194 bin adetle Birleşik Krallık, 175 bin adetle Fransa, 74 bin adetle Belçika ve 68 bin adetle Hollanda takip etti. Türkiye ise 41 bin 371 tamamen elektrikli otomobil satışıyla 32 Avrupa ülkesi içerisinden (EFTA ve Birleşik Krallık dahil) 9’uncu oldu. Geçen yılın ilk yedi aylık döneminde Türkiye’de yalnızca 15 bin 982 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

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HİBRİTTE ÖNEMLİ SIÇRAMA YAPTIK

Yedi ayın sonunda elektrikli otomobillere kıyasla hibrit otomobillerin neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde satışlarını arttırdığı görüldü. Türkiye ise elektrikli otomobillerde olduğu gibi hibrit teknolojiye sahip otomobillerde de Avrupa’nın en çok satan ilk 10 ülkesi arasında en çok büyüyen ülke oldu. Ocak-Temmuz 2024 döneminde Türkiye’deki hibrit otomobil satışları yüzde 47.3 artarak 52 bin 686 adetten 77 bin 641 adede çıktı ve bu sonuçla Türkiye hibrit otomobil satışlarında Avrupa 7. oldu. En çok hibrit otomobilin satıldığı ülke 429 bin adetle yine Almanya olurken bu ülkeyi 405 bin adetle Birleşik Krallık, 393 bin adetle İtalya ve 328 bin adetle Fransa takip etti.

YÜZDE 70 ÖTV AVANTAJI VAR

TÜRKİYE’de elektrikli otomobil satışlarının yüksek seyirde devam etmesinde ÖTV oranlarının düşük olması önemli rol oynuyor. Öyle ki, matrah limitleri uzun süredir güncellenmediği için bugün satılan tüm otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınırken, motor gücü 160 kW’yı geçmeyen tamamen elektrikli otomobiller yüzde 10 ve yüzde 40’lık ÖTV dilimlerine girebiliyor. Örneğin, BMW’nin X2 sDrive20i isimli benzinli motora sahip otomobilinin fiyatı yüzde 80 ÖTV ile 3.3 milyon TL’den başlarken, aynı otomobilin iX2 sDrive20i isimli elektrikli versiyonu 2.7 milyon TL’ye alınabiliyor.

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TOPLAM SATIŞLARDA 5. SIRADA

YEDİ aylık dönemde Avrupa (EFTA ve Birleşik Krallık dahil) genelinde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 artarak 7.9 milyon adede ulaştı. Bu dönemde Almanya 1.7 milyon adetle ilk sıraya yer alırken, Birleşik Krallık 1.1 milyon adetle ikinci, Fransa ve İtalya 1’er milyon adetle sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu. 619 bin adetle dördüncü sırada İspanya yer alırken geçen yıla göre otomobil satışlarının yüzde 3.4 arttığı Türkiye, 536 bin adet binek otomobil satışıyla Avrupa’da altıncı sıraya kadar yükseldi.

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EN ÇOK TOGG VE TESLA SATTI

YILIN ilk yedi aylık döneminde Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli 14.248 adetle Togg T10X olurken, bu modeli 3.502 adetle Tesla Model Y, 2.597 adetle SsangYong Torres EVX, 1.671 adetle BMW 5 Serisi ve 1.579 adetle BMW X1 takip etti.