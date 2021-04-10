Teşviklerde çantacı önlemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle artık geriye dönük teşvik ödemesi olmayacak. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Altı ay geriye gidemeyecek. Artık zamanında teşvikleri ve primlerini takip edecekler.

Biliyorsunuz teşvikleri istihdamın desteklenmesi için, birçok teşviki istihdamın artırılması ve istihdamın desteklenmesi, korunması için getiriyoruz. Geriye yönelik böyle altı aylık prim teşviki verdiğinizde aslında o amacına uygun da hizmet etmiyor” diye konuştu.

SIKI TAKİP

Komisyonda kabul edilen teklife göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviği, destek ve indirimlerde dönük ödeme söz konusu olmayacak, yararlanılmış olan prim teşviği, destek ve indirimler başka bir teşvikle değiştirilemeyecek. Ök, düzenlemenin gerekçeleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ciddi bir iş yükü gelmesini de saydı. Bugüne kadar 17 milyon bildirge olduğunu belirten Ök, “Dolayısıyla bu yeni getirmiş olduğumuz düzenlemeyle artık firmaların teşvikleri daha sıkı bir şekilde, zamanında, muhasebecilerin, işte mali müşavirlerin takip etmelerini sağlayacağız. Bu anlamda da SGK’nın önündeki iş yükünü de biraz kaldırmış olacak” diye konuştu. Ök, milletvekillerinin mali müşavirlerle ilgili söylediklerine itiraz etmesi üzerine de “Geriye dönük böyle bir laçkalık olmayacak. Artık takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de firmaların muhasebecileri, mali müşavirleri daha dikkatli yani güncel olarak takip edecek” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR VAR

Teşviklerle ilgili son durum da görüşmeler sırasında gündeme geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Bu teşviklerdeki karmaşa, her gün ‘Şu teşvik, bu teşvik’ kaçırabiliyorlar ve bununla ilgili de geçmişe dönük teşviklerle ilgili pek çok uzmanlaşan kişi oldu. ‘Ya, bak, senin mali müşavirin becerememiş arkadaş. Senin burada aslında, atıyorum, 500 bin liralık hakkın var, bana da 50 bin lira ver, ben senin bu 500 bin liranı alayım’ diye uzmanlaşan kişiler çıktı ve aslında gerçekten mükelleflere karşı mali müşavirleri zor durumda bırakan bir uygulama oldu. Arada bazı kişiler de çıkıp böyle komisyonculuklar yaptılar” derken, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir “(Düzenleme) Bunu ortadan kaldırıyor işte” yanıtını verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara