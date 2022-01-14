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Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete giriyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Ufuk#Savunma Sanayi
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete giriyor

2019 yılında düzenlenen törenle denize indirilen ve Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete girecek. Düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde inşa işlemlerin tamamlanmasının ardından 9 Şubat 2019’da düzenlenen törenle denize indirilen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un bugün hizmete giriş töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete giriyor

İLK İSTİHBARAT GEMİSİ

Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan geminin; 99,5 metre tam boya, 14,4 metre azami genişliğe, 2 bin 400 ton deplasmana ve 3,6 metre su çekimine ve 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahip olduğu biliniyor.

Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımlarını ASELSAN üretti. Ufuk Korveti aynı zamanda Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Korvet 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

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"ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Ufuk'un denize iniş töreninde yaptığı konuşmada, "1,5 yıl önce denize indirdiğimiz Kınalıada Korveti'nin ardından beşinci gemimiz Ufuk Korvetini de denize indireceğiz. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemize bu gururu yaşatan yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, emekçi kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 94,5 metre tam boyu, 3,6 metre su çekimiyle Ufuk korveti alanının lideri olmana namzet bir gemidir. Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahiptir." açıklamasında bulunmuştu.

"TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ GÖREN GÖZÜ OLACAKTIR"

Erdoğan, "Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Ufuk korvetimiz ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk korvetinin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ufuk korveti, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Ufuk#Savunma Sanayi

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