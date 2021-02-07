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Ekonomi
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Test sürüşleri yarın başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

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Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde test sürüşleri yarın başlayacak ve 3 hafta boyunca sürecek. Proje Konya, Karaman ve Niğde'yi birbirine bağlayacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi de 35 dakikaya düşecek.

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya- Karaman YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat’tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

YHT projeleriyle ulaşım süreleri kısalacak
YHT projeleriyle ulaşım süreleri kısalacak

2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek. Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

Test sürüşleri yarın başlıyor 3 şehri birbirine bağlayacak: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak. Hat işletmeye açıldıktan sonra Karamandan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul’a YHT ile ulaşım sağlayabilecek. Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

Dev projede sona yaklaşıldı
Dev projede sona yaklaşıldı!
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