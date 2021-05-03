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Ekonomi
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Test sürüşleri devam ediyor... Merakla beklenen hat 4 Eylül'de açılacak

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Test sürüşleri devam ediyor... Merakla beklenen hat 4 Eylül'de açılacak

Ankara-Sivas arasında yapılan YHT hattında çalışmalar sürüyor. Test sürüşleri devam eden hattın açılışı 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara-Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 4 Eylül’de açılması planlanıyor. Ankara ile Sivas arasını kapsayan, 393 kilometre uzunluğa sahip YHT projesinde çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında ikinci olacak... Dev projede sona geliniyor
Tamamlandığında ikinci olacak... Dev projede sona geliniyor

YHT hattında 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 köprü ve menfez inşa edildi. Ankara-Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül’de açılması bekleniyor.

Test sürüşleri devam ediyor... Merakla beklenen hat 4 Eylülde açılacak

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı. Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT’yi Yiğidolar ile buluşturacağız" dedi.

Dünyanın en büyüğünde çalışmalar tam gaz devam
Dünyanın en büyüğünde çalışmalar tam gaz devam

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle YHT çalışmalarında zorluklar yaşandığını belirten Vatankulu, "Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresi tam bittiğinde yaklaşık 2 saate inecek. Hızlı trenin Sivasımıza gelmesi için canla başla çalışıyoruz. YHT’nin gelmesiyle birlikte inanç, sıla, kültür turizmi artacak ve kentimize bir değer katacak" diye konuştu.

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