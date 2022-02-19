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Tesla'ya inceleme! Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor

#Tesla#Soruşturma#Şikayet
Teslaya inceleme Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor

ABD hükümeti, Tesla otomobillerinin otoyollarda beklenmedik bir şekilde fren yaptığına dair raporları araştırıyor. Söz konusu sorun ABD düzenleyicisi Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleniyor.

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Tesla son zamanlarda sürekli sorunlarla uğraşıyor. Binlerce modelini geri çağıran ve güncellemeler hazırlayan Tesla'nın başı şimdi de fren sistemiyle belada. 

'Hayalet frenleme' denilen fren sistemiyle ilgili şirket, son dokuz ayda 354 şikayet aldı. Sürücüler, sorunun Autopilot sürücü yardım sistemi kullanılırken oluştuğunu söylüyor. Bu özellik, sürüş sırasında araca bazı frenleme ve yönlendirme unsurları üzerinde kontrol sağlıyor.

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SORUŞTURMA YAĞIYOR

2021-22 yılları arasında yaklaşık 416.000 Tesla Model 3 ve Model Y aracı kapsayacak bu problem tek değil. Tesla şu anda Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından 2 konuyla ilgili de soruşturma altında. 

Konulardan biri Passenger Play özelliği...  Tesla Aralık ayında dokunmatik ekranlarında oyun oynanmasını sağlayan Passenger Play (Yolcu Oyunu) özelliğini, aracın hareket halinde olduğu anlarda kapatacağını bildirmişti. Karar, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) başlattığı inceleme sonrasında alınmıştı.

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NHTSA Tesla'nın kendilerine yaptığı bir bildirim ile, bu özelliğin yazılım güncellemesinin ardından sadece aracın hareket halinde olmadığı vakitlerde kullanılabilir hale getirileceğini aktardığını duyurmuştu ve şirket, bu özelliğin tehlikeli olması nedeniyle eleştiriliyordu.

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Diğer soruşturma kapsamındaki konu ise otopilot sisteminin kazalarıyla alakalı. Geçen ağustos ayında da NHTSA yaklaşık 765.000 Tesla aracını kapsayan acil durum araçlarının karıştığı 11 kazada otopilot sisteminin etkisini araştırmaya başlamıştı.

UYARI VERMEDEN YAVAŞLIYOR

NHTSA’nın Kusur Soruşturma Ofisi (ODI), şikayetler üzerine Tesla’yı araştırmaya başladı. Olaylar sonucunda herhangi bir kaza, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Raporda, araçların otoyol hızlarında giderken beklenmedik bir şekilde frene bastıkları iddia ediliyor. Şikayetçiler, hızlı yavaşlamanın uyarı vermeden, rastgele ve genellikle tek bir sürüş döngüsünde tekrar tekrar gerçekleşebileceğini bildiriyor.

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Konuyla ilgili, "ODI, potansiyel sorunun kapsamını ve ciddiyetini belirlemek ve güvenlikle ilgili olası sorunları tam olarak değerlendirmek için bu ön değerlendirmeyi başlatıyor" dendi. 

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11 Şubat 2022 tarihli bir şikayette, sürücü şöyle diyor: "Hayalet frenleme belirgin bir sebep olmaksızın ve hiçbir uyarı olmaksızın gerçekleşiyor. Bu durum da arkadan çarpışmalara davetiye çıkarıyor."

 

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#Tesla#Soruşturma#Şikayet

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