Tesla'dan flaş adım! Türkiye operasyonu için yeni iş ilanını yayınladı

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Elon Musk'ın elektrikli otomotiv şirketi Tesla, Türkiye'de resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. 'Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited' şirketi adı altında faaliyetlerine başlayacak şirketin 2022'de yapılanmasının tamamlanması bekleniyor.

Türkiye operasyonun başına 2015 yılından bu yana Lufthansa Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve üç kez 40 yaş altı başarılı CEO ödülü alan Kemal Geçer getirilmişti.

YENİ İŞ İLANINI YAYINLADI

Tesla başta İstanbul’da ve sonrasında bölgelerde ve diğer illerde kendi bünyesine bağlı satış ofisleri ve mağaza zincirleri oluşturacak. Şirket yönetim, servis, mağaza, servis- bakım gibi alanlarda kuracağı hizmet ağı ile binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak.

İlk iş ilanında proje yöneticisi aranan şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

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TÜM MODELLER GELİYOR

Tesla 2022 içinde yapılanmasını hızla tamamlayarak, ürettiği 4 modeli de Türkiye’ye getirecek. Kısa zamanda yapılacak lansman ile araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet verilecek.

10 İLDE ŞARJ İSTASYONU KURACAK

Tesla Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.

Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi.