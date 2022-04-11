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Tesla'da işler yolunda! Çin'e otomobil yetiştiremiyorlar

#Tesla#İhracat#Otomobil
Teslada işler yolunda Çine otomobil yetiştiremiyorlar

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla Çin'deki taleplere yetişemiyor. Şirketin Çin'deki fabrikası iç talebi karşılamaktan sadece 60 otomobil ihraç edebildi.

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Milyarder iş adamı Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor. Dünyanın en zengini unvanını elinde tutan Musk'ın şirketi olan Tesla, Çin'de üretimine ara vermeden devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Çin'de hız kazanmasına rağmen kapatmalar yaşansa da Çin'de oluşan iç talebi karşılamakta güçlük çeken fabrika Mart ayında sadece 60 adet otomobili ihraç edebildi.

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İÇ TALEP ÇOK GÜÇLÜ

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle birlikte ucuza elektriğe erişebilen Çinliler çevreci olan Tesla'yı tercih etmeye başladı. Şangay'daki fabrikada üretim koronavirüs tedbirleri gereğince 5 gün dursa da üretim Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mart ayında Şangay'da 65 bin 814 Tesla üretildi ve bunun 65 bin 754'ü iç pazarda satıldı.

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#Tesla#İhracat#Otomobil

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