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Tesla Türkiye'den indirim! 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Model Y#İndirim
Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 09:39

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla fiyat indirimine karar verdi. Dünyanın farklı ülkelerinde fiyat indirimleri gerçekleştiren marka bu sefer de Türkiye'de indirim yaptı. Model Y'lerde yaşanan indirim 400 bin liraya kadar vardı.

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Tesla Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti. Tesla, Çin ve ABD için sık sık fiyat güncellemeleri yapıyordu. Türkiye için de Model Y'de indirim yapıldığını duyurdu.

Yapılan indirimler 400 bin liralara vardı. Model Y'nin donanım özelliklerine göre farklı fiyatlar ortaya çıkmış oldu.

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REKABET İÇİN ÇABALIYOR

Son yıllarda Türkiye'ye akın eden elektrikli otomobil markaları kendilerini kanıtlamak ve piyasada daha fazla yer edinmek için fiyat tarafında rekabete girişti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un da çok sevilmesiyle birlikte güç kaybedeceklerini düşünen firmalar fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.

MİLYARDER İŞ İNSANI ELON MUSK'IN TÜRKİYE'YE İLGİSİ VAR

Tesla'nın sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'ın Türkiye'ye olan ilgisi artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olan Musk'ın Türkiye'ye otomobil fabrikası kuracağına dair iddialar öne çıkıyor.

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İŞTE İNDİRİMLİ FİYATA SATILACAK MODEL Y'LER

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

Tesla Türkiyeden indirim 400 bin liraya yakın fiyat düşüşü var

 

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#Tesla#Model Y#İndirim

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