Tesla teknolojisine Türk imzası

Elektrikli otomotiv devi Tesla’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Smart Summon’ adını verdiği, otonom olarak park yerinden çıkarak sürücünün yanına gelme teknolojisini içeren patentinde, yaratıcılar içerisinde CEO Elon Musk’ın kendisinin yanı sıra Türk mühendis Oktay Arslan’ın da imzası bulunuyor.

TWITTER’DAN DUYURDU

Yılda 600’ün üzerinde patent başvurusu yapan Tesla’nın bu yeni açıkladığı patent başvurusunda yaratıcılar bölümünde farklı ülkelerden 18 kişinin imzası yer alıyor. Bu teknolojinin yaratılmasına katkı veren ve bu 18 kişi arasında yer alan Türk mühendis Oktay Arslan, Twitter hesabından, “Tesla otopilot yazılımı için geliştirdiğimiz akıllı araç çağırma özelliğiyle ilgili patentim kabul edilip yayımlandı. Artık Elon Musk ile birlikte yazdığım bir patentim var diyebileceğim” şeklinde açıklamada bulundu.

OTOPİLOT TEKNOLOJİSİ

Yaklaşık 4 yıl kadar önce Alman üretici BMW’nin tanıttığı ve ses getiren aracın anahtar kontrolü ile park yerinden sürücüsüz çıkması ve girmesi teknolojisinin bir ileri aşaması olarak adlandırılabilecek bu yeni teknoloji ile Tesla, aracın park yerinden evin kapısına kadar gelmesine olanak tanıyor. Bu teknoloji ile, kötü hava koşullarında park yerine yürüme, AVM otoparklarında araç arama gibi dertler de ortadan kalkmış oluyor.

SENSÖRLER SAYESİNDE

Bazı araçlar uzaktan kontrol edilebilse de aracın güzergahı genellikle dönüş mesafesi ve düz yol üzerinde sınırlı kalıyor. Tesla’nın Ar-Ge ekibinin geliştirdiği ‘Smart Summon’ özelliği ile, “Otonom ve kullanıcı kontrollü araç çağrısı” yapılabiliyor. Bu sistem, ‘belleğe yerleştirilmiş bir akıllı işlemcinin kumanda ile belirlenen coğrafi konumu bularak GPS üzerinden takip etmesi ve aracın üzerindeki sensörler sayesinde yolu otonom olarak takip etmesi’ olarak tanımlanıyor.

OKTAY ARSLAN KİMDİR?

Dünyaca ünlü bir çok firmada görev yapan ve Tesla’nın yeni patentinde imzası bulunanlar arasında yer alan Türk mühendis Oktay Arslan, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Robotik alanında doktora, bilgisayar bilimleri ve uzay mühendisliği alanında çift yüksek lisans derecesi aldı. Bunun yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanında çift dal tamamladı.

Tesla ve Voyage’a katılmadan önce NASA/Caltech Jet İtki Laboratuvarı’nda Robotik Teknolog olarak çalışan Arslan, burada çeşitli projelere katkıda bulundu ve çeşitli robotik platformlar için karar verme ve planlama yazılımlarının geliştirilmesine öncülük etti. Tesla Inc. Otopilot Bölümü’nde Otopilot Yazılım Mühendisi olarak 2 yıl görev alan tecrübeli mühendis, bu rolde Tesla’nın Model S, E, X otomobilleri için araç istihbarat yazılımının, davranış planlaması, yol planlaması ve kontrollerinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

ŞİMDİ AIRBUS’TA

Oktay Arslan, Tesla Inc.’deki görevinden önce bir başka otomotiv firması Voyage Auto’da, Robotik Araştırma Mühendisi olarak görev yaptı. Güncel görevinde ise Airbus tarafından yönetilen A³’te AI/Robotics Yazılım Mühendisliği yapıyor. Wayfinder projesinde çeşitli özerklik görevleri üzerinde çalışıyor.