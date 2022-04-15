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Tesla, Şanghay'da güç kaybediyor

#Tesla#Koronavirüs#Şanghay
Tesla, Şanghayda güç kaybediyor

Çin hükümet koronavirüs nedeniyle tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasındaki üretim de koronavirüs nedeniyle sekteye uğradı. Fabrikada 40 bin otomobil üretimi kaybı oluştu.

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Dünya üzerinde etkisini kaybetmeye başlayan ve vaka sayılarının düştüğü koronavirüs salgınında Çin zor günler geçiriyor. Yüksek vaka sayıları nedeniyle Çin önlem alarak kentlerde kapatmalar uygulamaya başladı.

Şanghay'da da kapatmalar olunca üretim faaliyetleri durma noktasına geldi. Karantina kapsamında Tesla'nın üretimi de darbe aldı.

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ABD dışında ilk fabrikasını Şanghay'a kuran Tesla, 3 haftadır uygulanan kapatma kararı nedeniyle ciddi üretim kaybına uğradı.

Günde 1200 otomobil üretebilen fabrikada üretimin durması nedeniyle 39 bin 900 civarında aracın üretimi gerçekleşemedi.

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#Tesla#Koronavirüs#Şanghay

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