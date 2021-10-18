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HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla hissesinde ralli! 7 ayda yüzde 50 yükseldi

#Elon Musk#Tesla#Hisse
Tesla hissesinde ralli 7 ayda yüzde 50 yükseldi

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla güçlü yapısını hisseye de yansıttı. Tesla hisseleri sadece 7 ayda yüzde 50 oranında yükseliş kaydetti.

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Teknoloji alanında birçok yeniliğe imza atan milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketinin değeri artıyor. Tesla hisseleri 8 Mart'ta gördüğü en düşük seviyeden yüzde 50 oranında yükseliş gösterdi. 18 Ekim'de hisseler 843 dolar seviyesine kadar çıkmış oldu.

Tesla hissesinde ralli 7 ayda yüzde 50 yükseldi

TARİHİ ZİRVESİ 883 DOLAR

Tesla hisseleri bu yıl 883 dolar seviyesine kadar yükseldi ve tarihi rekor kırmıştı.

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BITCOIN'DEN DE KÂR ETTİ

Tesla'nın sahip olduğu Bitcoinler de değer kazandı. Düşük seviyelerden Bitcoin toplayan Elon Musk, Bitcoin'ler yükselince şirketine 1 milyar dolar daha kâr ettirmiş oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Elon Musk'ın şirketi Tesla, Şubat ayından CEO'nun onayı ile Bitcoin'de alım gerçekleştirmişti.

Tesla'nın elindeki Bitcoin varlığının halihazırda 2,5 milyar dolar olduğu belirtilirken rakamın Şubat ayındaki karşılığı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tesla, 2. çeyrekte elindeki Bitcoin varlıklarının yüzde 10 kadarını 50 bin dolar civarından satmıştı.

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