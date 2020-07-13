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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Tesla fiyat indirdi

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Tesla fiyat indirdi
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Tesla, pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı spor arazi aracı Model Y'nin fiyatında indirim yaptı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc , spor arazi aracı olan Model Y'nin fiyatında 3,000 dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gitti.

Tesla, dört ay önce piyasaya sürdüğü Model Y'nin satış hızının koronavirüs pandemisinden dolayı düşmesini engellemek için aracın fiyatını indirdi.

ABD'li şirket Mayıs ayında da Model 3, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını düşürmüştü.

Elon Musk'ın yönettiği Tesla şirketi, bu ay yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte otomobil teslimatlarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

Daha önce 52,990 dolardan satılan Model Y, indirimle birlikte 49,990 dolardan satılmaya başlandı.

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