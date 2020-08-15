Tesla borsada 1’e 4 veriyor

Otomotiv dünyasında değişim hızla devam ederken bunun en net örneğini 10 yıl önce ilk kez hisse senedi ihraç eden ve bugün otomotiv sektörünün en değerli markası haline dönüşen Amerikan elektrikli otomotiv üreticisi Tesla ortaya koyuyor. Hisse değeri geçtiğimiz aylarda bin dolar seviyesine çıktığında Amerikan borsasından ‘Ederinin çok üzerinde’ tepkisini alan markanın hisseleri değer kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hisse değerinin 1.400 dolar seviyesini görmesinin ardından Tesla, hisse bölünmesi açıklaması yaptı. 31 Ağustos tarihinden itibaren sahip olunan her bir Tesla hissesi için 4 adet bedelsiz hisse verileceğini açıklayan markanın böylece tekil hisse ederi 5’e bölünerek sermaye artışı sağladı. Hisse bölünmesi, Tesla’yı yatırımcılara sağladığı gerçek kazanç açısından daha ucuz hale getirmeyecek, yatırımcının elindeki toplam hisse değeri korunacak.

1.550 DOLARI GEÇTİ

Hisse bölünmesi açıklamasının hemen ardından borsada Tesla hisselerinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu gelişmeler marka hisselerinin daha da yükselmesini sağladı. İlk gün 1.400 dolar seviyesinden 1.450 dolara yükselen Tesla hisseleri bugün itibariyle 1.550 doların üzerini görmüş durumda. Elektrikli otomobil dünyasındaki gelişimin öncüsü olan markanın her geçen gün değer kazanan hisseleri borsanın bazı kesimi tarafından halen ‘Ederinin üzerinde’ olarak yorumlansa da Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi hem yatırımlarını hem de şirket değerini hızla artırmaya devam ediyor. Tesla’nın hisseleri bu yıl yüzde 200’ün üzerinde yükselirken, önde gelen Amerikan otomotiv devleri General Motors ve Ford Motor’un hisseleri koronavirüs salgınından kaynaklanan sebeplerle düşüş gösterdi.

APPLE’I TAKİP ETTİ

Hisse bölünmeleri, şirketlerin hisseleri perakende yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmelerinin bir yolu ve bu da küçük işlemler yapan bireysel yatırımcıları cezbediyor. Ancak komisyoncular gün geçtikçe müşterilerin hisse parçaları satın almalarına izin vermeye başladı. Bu da hisse bölünmelerinin avantajını geçmişe göre daha azalan bir hale getirdi. Tesla’nın bu açıklaması, ilk olarak 2014 yılında hisse bölünmesi gerçekleştiren teknoloji devi Apple’ın bu yılın temmuz ayı sonunda açıkladığı 1’e 4 hisse bölünmesini takip eden bir açıklama oldu.

SON 10 YILDA ORTALAMA 10 ŞİRKET

S&P Dow Jones Endeksleri’ne göre eski verimliliğini kaybetmesi ile birlikte son yıllarda Wall Street’te hisse senedi bölünmeleri nadir olarak gerçekleşmeye başladı. 2020 yılında yalnızca üç S&P 500 şirketi hisse senedi bölünmesi duyurdu. Son 10 yılda ise yıllık ortalama bölünmeleri duyurmasıyla, son on yılda yıllık ortalama 10’a yakın bölünme gerçekleşti.

10 YILDA YÜZDE 9 BİN ARTIŞ

Amerikalı elektrikli otomotiv devi Tesla, 10 yıl önce ilk kez hisse senedi ihraç ettiğinde 1 hissesi tam olarak 17 dolardı. Bugün ise dünyanın en değerli otomotiv şirketi konumuna önce 1.000 doların üzerine çıkarak ulaştı şimdi ise 1550 dolar seviyelerini gördü. Bir Tesla hissesi 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 9 bin oranında artmış oldu. Geçen yıl 350 dolar seviyesinde bulunan Tesla hisseleri, 1550 dolar seviyesine gelerek son bir yılda en hızlı ivme kazanan otomotiv şirketi oldu.