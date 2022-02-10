Tesla binlerce aracını geri çağırıyor

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Tesla, ABD'deki yaklaşık 579 bin aracını geri çağırdı. Bu çağrı, ABD güvenlik kurumlarının ülkenin en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla'ya yönelik incelemelerini artırmasıyla son iki hafta içinde halka yapılan dördüncü geri çağırma oldu. Daha önce yapılan iki duyurunun sebebi Tesla'nın, motorlu araç güvenlik standartlarını ihlal eden kararlar alması olarak açıklanırken, diğerleri yazılım hatalarından kaynaklanmıştı.

Öte yandan binlerce aracın geri çağrılmasına neden olan sorunun 'Boombox' işlevini devre dışı bırakacak kablosuz bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği belirtiliyor. Geri çağırma, 2020'den 2022'ye kadar olan Tesla Model X, S ve Y araçlarının yanı sıra 2017'den 2022'ye kadar olan Model 3'leri kapsıyor.

BU HAFTA 24 BİN ARACI DAHA ÇAĞIRDI

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Tesla geçen hafta da 54 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu hafta ise ısıtma sistemlerinin aracın ön camındaki buzları yeterince hızlı çözemeyebileceği endişesi ile yaklaşık 27 bin araç geri çağrılmıştı.

Tesla geride kalan hafta yaptığı açıklamada "Tam Kendi Kendine Sürüş" yazılımının şu anda ABD'de bulunan yaklaşık 60 bin Tesla sürücüsü tarafından test edildiğini duyurmuştu. Bu rakam üçüncü çeyrekte sadece 2 bin civarındaydı. Şirket, 12 bin dolara mal olan yazılımın Tesla'nın kârlılığını artıracağını ifade etti.