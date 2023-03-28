Tesla 4 Nisan’dan itibaren Türkiye’de satışa başlıyor

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Şirketin resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide elektrikli SUV modeli Model Y ile birlikte “TÜRKİYE” yazısı yer aldı. Paylaşımda “4/4” rakamının paylaşılması da gözleri 4 Nisan tarihine çevirdi. Edindiğim bilgilere göre, Tesla 4 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’de resmen satışlara başlayacak ve internetten satışa çıkaracağı ilk aracı Model Y olacak. Şirket ilk etapta İstanbul’a iki mağaza açacak. İlk mağaza İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan Kanyon AVM olacak. İkinci mağaza Anadolu Yakası’ndaki başka bir AVM’de yer alacak.

44 BİN 890 EURO

Bu arada, Tesla’nın Model Y’ye göre daha uygun fiyatlı aracı Model 3 ise Türkiye’nin Çin’den gelen elektrikli araçlar için ilave gümrük vergisini yüzde 40’a çıkarması nedeniyle şimdilik satışa çıkmayacak. ABD’li işadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın SUV gövde tipine sahip modeli Model Y, şirketin Almanya’da yer alan “Giga Berlin” fabrikasında üretiliyor. Aracın arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Menzil seçenekleri kullanıcıların talebine göre farklılaşabiliyor. Model Y’nin 455 km menzile sahip arkadan itişli versiyonu Almanya’da 44 bin 890 Euro’dan satışa sunulurken, 533 km menzile sahip dört çeker versiyonunun fiyatı ise 54 bin 990 Euro olarak belirlenmiş durumda.

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11 İLDE ŞARJ İSTASYONU

Tesla, Türkiye’de şarj istasyonları kurmaya da başlamıştı. İlk olarak Bolu HighWay Outlet’te şarj istasyonlarının kurulumunu tamamlayan şirket, Türkiye’de tam 11 ile şarj noktası kuracak. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu istasyonlar İstanbul, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bursa, Sakarya Kocaeli, Ankara ve Konya’da yer alacak. Öte yandan, Tesla geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelecek Model Y’leri üreten Giga Berlin fabrikasında haftalık 5 bin adetlik üretime çıktığını duyurmuştu.

DUYURUYU BÖYLE YAPTI

Tesla dün resmi Instagram hesabından yayınladığı gönderide “TÜRKİYE” yazısı ile Almanya’da ürettiği SUV modeli Model Y’yi paylaştı. Gönderide 4 Nisan’ı ifade eden “4/4” yazısı da dikkatleri çekti. Bu paylaşımın ardından birçok kullanıcı da sosyal medya hesabından Tesla’nın Türkiye’de elektrikli araç satacağı modellerle ilgili tahminler yürüttü. Şirketin Model X, Model Y, Model 3 ve Model S olmak üzere 4 farklı elektrikli otomobili bulunuyor. Ancak, ilk etapta satışa sunulan araç Model Y olacak.