Tesla 12 bin aracını geri çağırıyor

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Geri çağırma, araçların sebepsiz yere durmasına neden olabilecek 'Kendi Kendine Sürüş' yazılımındaki bir aksaklık nedeniyle yaklaşık 12 bin Tesla'yı kapsıyor.

Şirketin evraklarından elde edilen bilgiye göre, otomatik acil frenlemeyle ilgili sorunlar diğer araçların, Tesla araçlarına arkadan çarpma riskini artırabilir.

Geri çağırma, Tesla'nın S, X, 3 ve Y modellerini kapsıyor. Tesla belgeleri, 23 Ekim'de gönderilen bir yazılım güncellemesinin aksaklığı ortaya çıkardığını doğrularken, Tesla'nın ertesi gün kullanıcılardan hayalet frenleme hakkında raporlar almaya başladığını söylüyor.

Şirketten yapılan açıklamada birkaç saat içinde daha fazla güncellemenin iptal edildiği veya yazılımın önceki bir sürüme döndürüldüğü belirtildi. Bu, bazı araçlarda acil frenlemeyi devre dışı bıraktı.