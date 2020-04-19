TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalınan şu günlerde, ramazanın yaklaşmasıyla gıda alışverişine yönelimin arttığını bildirdi.

Bu süreçte araba arkasında satılan ekmek tatlı gibi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar canlanan bu süreçten faydalanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, devletin bu noktada titizlikle çalışma yürüttüğünü ve merdiven altı üretim yapanları ilan ettiğini anımsatarak vatandaşların da bu süreçte tedbirli olmasını istedi.

Bu süreçte internetten alışverişin artığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İnternetten en çok gıda, temizlik, market alışverişi yapılıyor. İnternetten alışverişlerin artması fırsatçılara da kapıları aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı. Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı."