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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

TESK'ten önemli alışveriş uyarısı! Bu ürünlerden uzak durun...

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TESK'ten önemli alışveriş uyarısı! Bu ürünlerden uzak durun...
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yılbaşı alışverişi konusunda uyarılarda bulundu. Palandöken özellikle uzak durulması gereken ürünleri açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." uyarısında bulundu.

Yılbaşında kiralık villalara yoğun talep
Yılbaşında kiralık villalara yoğun talep!

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşındaki gıda alışverişlerinde dikkatli olunmasını istedi. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Diğer yıllardan farklı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bu yılbaşını evlerde ailelerimizle geçireceğiz. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Boğaz’da yılbaşı 6 bin Euro
Boğaz’da yılbaşı 6 bin Euro

Palandöken, güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafının tercih edilmesinin öneminde değinerek, şunları kaydetti:
"Yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Çünkü mahalle esnafı, sağlığa zararlı olan ve kendi tüketmeyeceği ürünü müşterisine satmaz." 

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