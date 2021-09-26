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TESK'ten 'gıdada gramaj hilesi' uyarısı

#Fahiş Fiyat#Gramaj Hilesi#TESK
TESKten gıdada gramaj hilesi uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki gramaj hilesi konusunda vatandaşları uyararak, "Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı." ifadesini kullandı.

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Yazılı açıklama yapan Palandöken, bazı ürünlerde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı uyarılarda bulundu.

Palandöken, vatandaşların gramaj hilesi konusunda denetimlerini kendilerinin yapmasını, bu konuda Ticaret Bakanlığı'na şikayet başvurularını geciktirmemelerini istedi.

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğuna işaret eden Palandöken, bu konuda Bakanlık ve denetim ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını ve cezaları artırdığını bildirdi.

TESKten gıdada gramaj hilesi uyarısı

"BİRÇOK KALEMDE GİZLİ ZAM YANSITILIYOR"

Enflasyonu da olumsuz etkileyen gramaj oyunlarının devam ettiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı.

Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı.

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Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı."

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#Fahiş Fiyat#Gramaj Hilesi#TESK