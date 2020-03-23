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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

TESK’ten ‘esnaf kredilerinde iyileştirme’ talebi

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TESK’ten ‘esnaf kredilerinde iyileştirme’ talebi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa kullandırılan kredilerinin gecikme faiz oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi.

Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinde sorun yaşayan esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi için etkin bir sicil düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti. Bankalardan iyi gün değil kötü gün dostu olmasını isteyen Palandöken, esnafa destek olmanın tam zamanı olduğunu ifade etti. Palandöken, esnaf ve sanatkarların üzerindeki kredi yükünün azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Esnafımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin taksitlerini ödemeyi geciktirdiğinde yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli.”

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