TESK: Çocuk işçiliği ile topyekun mücadele edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocuk işçiliğinin arttığını aktaran Palandöken, "Bu konuda ülke ve birey olarak daha fazla duyarlı olmalıyız. Çalışamayacak ve okul çağında olan çocuklarımızı işçi haline getirmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, çocuk işçiliğinin dünyanın en büyük sorunlarından olduğuna işaret ederek, bu sorunla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

DOĞRU EĞİTİMLERE YÖNLENDİRMELİYİZ

TESK'in çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"UNICEF iş birliğinde yürütmekte olduğumuz Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ve aynı zamanda Expertise France ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütmekte olduğumuz İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı kapsamında okulda olması gerekirken işte olan çocuklarımızın okula kayıtları için mücadele veriyoruz. Çocukların yeri okuldur. Onları mesleki eğitim alabilecek çağa geldiklerinde yönlendirmek gerekir. Küçük yaşta tarlada, sanayide veya dükkanlarda çalışmaları hem ruhsal hem fiziksel olarak çocuklara uygun değil. Çocuklarımızı bu bilinç ile yetiştirmeli, doğru zamanlarda doğru eğitimlere yönlendirmeliyiz."

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