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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den uyarı

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TESK Başkanı Palandöken'den uyarı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, doğru fiyatlardan yılbaşı alışverişinin esnaftan yapılabileceğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, birçok mağaza ve internet sitesinde "sahte yılbaşı indirimlerinin" devam ettiğini savundu.

"Sevdiklerimizi mutlu etmek için en uygun fiyatlı, en güvenilir hediyeler esnafımızın raflarında mevcut." görüşünü ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Yılın en uzun gecesi indirimleri, aralık indirimleri, kış indirimleri derken şimdi de yılbaşı indirimleri adı altında birçok büyük mağaza ve internet alışveriş siteleri, ürünün fiyatını yükseltip, 'indirim' diye aynı fiyattan satış politikalarına devam ediyorlar. Özellikle internette çok uygun fiyatlar yazıp yılbaşı indirimi adı altında sipariş edilen ürünü göndermeyen dolandırıcı siteler de mevcut. Esnafımızda bu tür satış yanıltmaları asla olmaz."

Palandöken, henüz yılbaşı hediyesi almayanları, salgında zor günler geçiren esnaftan alışveriş yapmaya çağırdı.

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