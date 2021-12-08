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TESK Başkanı Palandöken: Fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor

#TESK#Fırsatçılık#Stokçuluk
TESK Başkanı Palandöken: Fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurdaki yükselişi bahane ederek her ürüne yüksek oranda zam yapan fırsatçılar, hem zamların sebebi esnafmış gibi göstererek esnafı hem de alışverişlerde zorluk çeken vatandaşı mağdur ediyor” dedi.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada döviz kurundaki dalgalanmaların ardından stokçuluk yapanları eleştirdi.

Palandöken, zamları orantısız şekilde yapan fırsatçıların esnaf ve vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, “Dolar ve euro kurundaki yükseliş, birçok üründe girdi fiyatlarını elbette artırıyor fakat dolardaki 50 kuruşluk yükseliş, zeytinyağı, çikolata, peynir, tuvalet kâğıdı gibi birçok üründe yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200’lük zammın haklı bir sebebi olamaz. Fırsatçılar döviz kurunu bahane ederek etiketlere çok yüksek ve orantısız şekilde bu zamları yansıtıyor. TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları ALO 175’i arayarak ya da bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli” dedi.

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“STOKÇULARA KARŞI TOPLU OLARAK HALKIMIZIN YANINDA OLUNMALIDIR”

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Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel giderlerde devletin bir süre fiyatları sübvanse etmesi gerektiğini savunan Palandöken, “Fırsatçılar ve kuru bahane ederek yüksek zam uygulayan stokçulara karşı toplu olarak halkımızın yanında olunmalıdır. Devletimiz akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır. Kendi içimizde ekonomimize zarar veren ve enflasyondaki yükselişe doğrudan etki eden fırsatçılara karşı esnaf ve millet el ele olmalıyız. Raflar boşaldı, stokçuluk arttı. Bu nedenle esnafımız da müşterisi gibi bu fiyat artışlarının doğrudan mağdurudur. Bu konuda esnafımızın stokçu ve fırsatçıları 0312 418 32 69 numaralı telefona bildirmelerini bekliyoruz” dedi.

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#TESK#Fırsatçılık#Stokçuluk

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