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Ekonomi
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Tesisat işleri yaptırılacaktır

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Tesisat işleri yaptırılacaktır
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Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca tesisat işleri yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Kuşadası (Aydın) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İlave Gaz Algılama Sistemi Temin ve Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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