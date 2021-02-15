Tesisat işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Kuşadası (Aydın) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İlave Gaz Algılama Sistemi Temin ve Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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