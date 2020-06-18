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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Tesco, Polonya'daki birimini sattı

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Tesco, Polonya'daki birimini sattı
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Tesco Polska, yönetim merkezi ve 301 şubesi ile 181 milyon sterlin karşılığında Danimarkalı Salling Group'a satıldı.

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Tesco, Polonya'daki iştirakinin satıldığını duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada, Tesco Polska'nın, yönetim merkezi ve 301 şubesi ile birlikte 181 milyon sterlin karşılığında Danimarkalı Salling Group'a satıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tesco Üst Yöneticisi Dave Lewis, "Orta Avrupa'daki operasyonlarımızda dikkate değer bir gelişme göstermemize rağmen Polonya'da zorluklarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

Lewis, Polonya'daki varlıkların satılmasıyla perakende devinin; Çekya, Macaristan ve Slovakya'daki faaliyetlerine odaklanacağını belirtti.

Tesco, bu yıl Tayland ve Malezya'daki iştiraklerini de yaklaşık 8 milyar sterlin karşılığında satmıştı.

Tesco, bütün operasyonları kapsamında toplam 450 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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