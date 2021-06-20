Terzili Tüneli’nde ışık görüldü

Beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile 1280 metre çift tüpten oluşan Terzili Tüneli’nin sol tüp kazı çalışmalarını bir süre takip eden Sonel, yolda geçen yıl bu vakitlerde çalışma olmadığına, Ordu için önemli olan çalışmanın tekrar başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve Bakan Karaismailoğlu’nun desteğiyle Ordu Çevre Yolu’nun yapımına 9 ay önce tekrar başlandığını aktardı.

Kısa sürede çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını anlatan Sonel, “Terzili Tüneli’mizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı’nı aşacağız. Allah tüm

emeği geçenlerden razı olsun” ifadesini kullandı.

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