Termik santrallara sigorta koruması

Muğla Milas’taki orman yangınının Kemerköy Termik Santralı’nı da tehdit etmesi, akıllara termik santralların güvenliği sorusunu getirdi. Sadece Muğla’daki yangın Kemerköy Termik Santralı’nı tehdit etmedi, Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketi Rize’deki hidroelektrik santralına de zarar verdi. Peki, termik santrallar sigortalı mı, sigorta neleri kapsıyor, daha da önemlisi termik santralda meydana gelen bir olaydan dolayı çevreye vereceği zararlar sigorta kapsamında mı?

Termik santrallar ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Türkiye’de 60’a yakın termik santral bulunuyor, yenileri de inşa ediliyor. Enerji üretimi açısından termik santralların önemi büyük. Mesela, Kemerköy Termik Santralı, elektrik ihtiyacının yüzde 2’sini karşılıyor. Termik santrallar için en büyük risk yangın. Yangının patlamaya neden olmaması için de santralın kullandığı yakıtlar santralın bulunduğu alandan uzaklaştırılıyor. Bu durumda da santralda patlama meydana gelmiyor ve çevreye verilecek risk en aza iniyor. Ancak bu sefer de en büyük risk, santralın faaliyetini durdurması. Bu durumda da bölgede ciddi elektrik sorunları yaşanıyor.

EN BÜYÜK RİSK YANGIN

Konunun sigorta boyutuna gelindiğinde ise termikten rüzgâr santrallına, güneş enerji santralına kadar tüm santrallar sigorta kapsamında. Sigorta olmadan santrallar faaliyet gösteremiyor. Sigortacılar, santralların yangın, patlama, sel, deprem gibi tüm afetlere karşı sigortalı olduğunu, başta yangın sigortası olmak üzere; makine kırılması, elektronik cihaz, kar kaybı, iş durması gibi tüm sigortalarının yapıldığını söylüyor. Sigortacılar, ayrıca santralda meydana gelebilecek bir patlama sonucu bölgedeki konutlara, üçüncü şahıslara gelebilecek zararların da sigorta kapsamında olduğuna dikkat çekiyorlar.

SEL ZARAR VERDİ

Sigortacılar, güneş enerji santrallarının megavat başına ortalama 1.2 milyon avro, rüzgar elektrik santrallarının türbin başına 3 milyon dolar ortalama sigorta bedeli ile sigortalandığını da belirterek, termik ve hidroelektrik santrallarının ise türlerine göre sigorta bedellerinin değiştiğini vurguluyorlar.



Sigortacılar, Muğla’da, orman yangınını tehdit ettiği Kemerköy Termik Santralı’nda ise henüz hasar tespit çalışmalarının başlamadığını ancak ilk incelemelere göre ciddi bir hasar olmadığını ifade ederek, ancak 15 Temmuz’da Rize’de meydana gelen selde, Pilihoz deresinin taşması sonucu Ayvasıl Hidroelektrik Santralında hasar meydana geldiğine dikkat çekiyorlar.

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