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Terme sülün üretme istasyonu ile kunduz geyik üretme istasyonu yem ve kaba yem alınacaktır
Samsun İli 2021 Yılı Gelemen ve Terme Sülün Üretme İstasyonu İle Kunduz Geyik Üretme İstasyonu Yem ve Kaba Yem Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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