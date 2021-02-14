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Ekonomi
Haber Giriş: 14.02.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Tercüme ve uygulama proje hizmeti alınacaktır

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Tercüme ve uygulama proje hizmeti alınacaktır
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Biyolojik çeşitlilik çalışmalarının denetimi ve desteklenmesi projesi , yaban hayatının korunması geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı projesi, ekotaban mobil uygulaması kapsamında tercüme ve uygulama projesi hizmeti alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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